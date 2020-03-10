

الرياض 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض اليوم معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية جيبوتي الفريق الركن زكريا إبراهيم شيخ إبراهيم.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وآليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

كما قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية جيبوتي بتقليد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وسام (النجمة الكبرى) بمرتبة قائد الذي منحته الحكومة الجيبوتية .

من جانبه قدم معالي رئيس هيئة الأركان العامة شكره وتقديره لحكومة جمهورية جيبوتي على هذا الوسام والإشادة باستمرار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال عدد من كبار الضباط في الجانبين.

// انتهى //

17:47ت م

0206





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل نظيره الجيبوتي ويتقلد وسام (النجمة الكبرى) بمرتبة قائد. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.