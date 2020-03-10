السعودية اليوم / بريطانيا تعلن وفاة سادس مواطن جراء الإصابة بفيروس كورونا وتأكد 54 حالة إصابة جديدة



لندن 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم وفاة مواطن بريطاني سادس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسؤول صحي بريطاني أن المتوفى رجل في الثمانينات من العمر ظل تحت الرعاية الصحية لفترة في مستشفى "واتفورد جنرال هوسبيتال" حيث تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس وفقاً لإحصاءات الحكومة البريطانية اليوم إلى 373 حالة، بزيادة 54 إصابة عن الأمس.

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17:45ت م

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