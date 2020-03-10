

بغداد 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن شفاء 15 مصابًا بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم أنه تم التأكد مختبريا من شفاء خمس عشرة حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد, 11 منها في بغداد و4 في كركوك.

من جانب آخر أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية اليوم توصيات وقرارات لمنع تفشي فايروس" كورونا" المستجد، من بينها الالتزام بقرارات لجنة الأزمة الحكومية المشكلة, كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليًا لمكافحة انتشار الفيروس.

كما نصت القرارات على منع التجمعات بأشكالها كافة، ودعوة المواطنين إلى التعاون الجاد مع الجهات الصحية والحكومية التي تصدر تعليماتها بشأن وقف انتشار الفيروس، مشددة على ضرورة توخي الحذر في نقل المعلومات وتناقلها, والاعتماد على المعلومات الموثقة التي تصدرها الجهات الرسمية والدولية حصرًا.

// انتهى //

17:45ت م

0203





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الصحة العراقية تعلن شفاء 15 مصابًا بفيروس "كورونا" المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.