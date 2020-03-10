

نجران 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

فعّلت جامعة نجران جميع مقرراتها إلكترونياً، وطبّقت نظام التعليم عن بُعد، إذ شرعت في تقديم المحاضرات الدراسية عن طريق أنظمتها التعليمية، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية على أكمل وجه وتجاوز الظروف الراهنة.

واطلع معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي اليوم على الإجراءات التنفيذية التي بادرت في تطبيقا عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، فور الإعلان عن ذلك، نظراً لما تمتلكه الجامعة من خبرة سابقة وخطط مستدامة لمواجهة أي عوائق.

وأوضح عميد العمادة الدكتور خيران آل رجب، أن العمادة وضمن خططها عملت على تقديم العديد من الدورات لتهيئة أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم باستمرار على آلية التعامل مع نظام البلاك بورد والفصول الافتراضية، وكيفية التعامل معه، كما نفذت أيضاً مثلها للطلاب والطالبات، لتجنب أي ظروف تعيق الدراسة، ولضمان استمراريتها، مؤكداً أن البرامج يشرف عليها مختصون، وتحظى بتطوير مستمر في جميع أنظمتها لتسهيل ذلك على الطلاب والطالبات.

من جهته حثّ معالي مدير جامعة نجران عمداء الكليات خلال الاجتماع الذي عقدته الجامعة، على مضاعفة الجهود وتنفيذ جميع البرامج الدراسية وتلافي أي عقبات من خلال التواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن طريق الأنظمة الإلكترونية التي تميزت بها الجامعة نتيجة التقنيات الحديثة في مجال التقنية، لخدمة الطلبة تعليمياً ولضمان سير الخطط الدراسية.

//انتهى//

17:42ت م

0200





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تفعّل مقرراتها إلكترونياً وتطبق نظام التعليم عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.