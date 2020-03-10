السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يوجه بتشكيل فريق عمل للوقوف على الاحتياطات والاحترازات الصحية للنزلاء في إصلاحيات المنطقة



بريدة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم بتشكيل فريق عمل للوقوف على الاحتياطات والاحترازات الصحية للنزلاء في إصلاحيات المنطقة لضمان سلامة وصحة النزلاء في جميع الإصلاحيات بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من إجراءات احترازية للحفاظ على النزلاء في جميع الإصلاحيات بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس , مشدداً على أهمية التوعية والوقاية ومتابعة كل المعلومات الصحية التي يتم نشرها للوقاية من فيروس كورونا , مبيناً أهمية تعزيز جميع الإجراءات الصحية لضمان سلامة النزلاء وسلامتهم , سائلاً الله السلامة للجميع وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر.

ويأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الاحترازية التي تقوم بها إمارة منطقة القصيم لمواجهة انتشار فايروس كورونا ومنع انتقاله، وذلك عبر الشراكة مع كل القطاعات الحكومية والأمنية والتركيز على التجمعات والإصلاحيات بالمنطقة.

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17:16ت م

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