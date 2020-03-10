السعودية اليوم / جولات رقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية في لينة



رفحاء 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

تواصل بلدية لينة ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها اليومية الرقابية على صوالين الحلاقة وإلزامهم بارتداء الكمامات والقفازات والالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء العمل وتوفير معقم للأيدي لسلامة مرتادي صوالين الحلاقة وعدم انتقال الأمراض المعدية.

كما تنفذ البلدية جولاتها اليومية على المطاعم ومقدمي الوجبات والمحلات التجارية للتأكد من سلامة ما يقدم للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت أنها تكثيف الجولات الرقابية بهدف إخضاع الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك للرقابة المستمرة، ضمن جولات مستمرة لمراقبي البلدية ومتابعة أسواق النفع العام وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة على المخالفين.

من جانب آخر نفذت الوحدة البيطرية في لينة التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم جولة رقابية ميدانية على الصيدليات البيطرية التابعه لمركز لينه من أجل ضمان تطبيقها الأنظمة واللوائح المتعلقة ببيع وتخزين ونقل المستحضرات البيطرية والتأكد من التراخيص وشهادة مزاولة المهنة وصلاحية الأدوية البيطرية ومن وضعها النظامي ومدى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بنظام مزاولة المهن البيطرية.

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17:13ت م

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