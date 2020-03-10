السعودية اليوم / صحة الإمارات تعلن شفاء 5 حالات إضافية لمصابين بفيروس كورونا المستجد



أبوظبي 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت ثلاثة أشخاص من دولة الإمارات وشخصا من كل من مصر والمغرب وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 17 حالة.

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17:06ت م

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