السعودية اليوم / ولاية كيرالا الهندية تعلن حالة الطوارئ القصوى بعد تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية بيناراي فيجايان اليوم تعليق جميع الفعاليات العامة بالولاية وإغلاق دور السينما ومدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة وإعلان حالة الطوارئ، وذلك عقب إصابة ستة أشخاص آخرين بفيروس كورونا.

يذكر أن أول حالات الإصابة بالفيروس في الهند جرى تسجيلها في كيرالا في شهر فبراير الماضي، ووضع ثلاثة طلاب كانوا قد سافروا لإقليم هوبي الصيني في الحجر الصحي، وتم علاجهم وخرجوا من المستشفى.

وتم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال الأيام القليلة الماضية، معظمها لأشخاص إما عادوا من إيطاليا أو خالطوا أشخاصا زاروا إيطاليا ومن بين المصابين طفل .

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17:05ت م

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