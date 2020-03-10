السعودية اليوم / المغرب تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد



الرباط 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة الحالة الثانية، التي تم تسجيل إصابتها بفيروس "كوفيد 19" بالدار البيضاء اليوم .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن الأمر يتعلق بالمسنة البالغة من العمر 89 سنة، التي وافتها المنية اليوم، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

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17:02ت م

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