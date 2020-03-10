شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا: مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 2:01 مساءً, 10 مارس 2020 م المناطق - الرياض ستقام مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل خلف أبواب موصدة بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وأشار نادي برشلونة عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن “مباراة دوري أبطال أوروبا المقررة الأربعاء 18 مارس، بين برشلونة ونابولي ستقام خلف أبواب موصدة في ملعب كامب نو”، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في برشلونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | دوري أبطال أوروبا: مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.