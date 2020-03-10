شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المصابون بـ«كورونا» حالتهم مستقرة باستثناء مصاب أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

• الحالات تتلقى العلاج في الشرقية عدا حالة في الرياض وأخرى في مكة

• متوسط أعمار المصابين بكورونا 47 عامًا وليس بينهم أطفال

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبد العالي إن الحالات المصاية بفيروس كورونا تتلقى العلاج في الشرقية وحالة في الرياض وحالة في مكة، موضحاً أن الحالات المصابة مستقرة باستثناء حالة واحدة حرجة تحمل الجنسية الأمريكية.

وأوضح أن متوسط أعمار المصابين بكورونا في المملكة 47 عامًا منهم 10 ذكور و10 إناث، ولا يوجد أطفال بين المصابين، مشيراً إلى أن تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس كورونا.

وأكد أن المملكة من أوائل الدول التي لديها التشخيص الدقيق لكورونا، وأن وزارة الصحة حرصة على توفير أدوات الوقاية في المراكز الصحية، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذه تصب في صالح المجتمع.