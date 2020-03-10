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الصحة المصرية : تعافي 26 حالة كورونا على متن مركب سياحي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد عن تعافي 26 حالة من المصابين بفيروس كورونا ضمن السياح المتواجدين على متن مركب سياحي في الأقصر جنوب مصر.
وقالت وزيرة الصحة المصرية في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم سحب عينات من المراكب في أسوان والأقصر وجميعها سلبية وكشفت أن إجمالي الحالات المكتشفة في مصر بلغ 59 حالة كورونا بينها 8 إصابات مباشرة.
بدوره كشف وزير السياحة المصري أن المراكب السياحية في مصر في الوقت الحالي تضم أكثر من 8 آلاف سائح مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات عشوائية من العاملين في القطاع السياحي في الأقصر وأسوان لضمان سلامتهم.
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