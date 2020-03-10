شكرا لقرائتكم الثقافة تؤجل فعالية الأعشى حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-10 الثقافة تؤجل فعالية الأعشى حتى إشعار آخر متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة الثقافة عن تأجيل فعالية “الأعشى” حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب احترازية وتماشياً مع جهود الدولة للوقاية من فيروس “كورونا COVID-19″، وحرصاً على سلامة الزوار والعاملين في هذه الفعالية التي كان من المقرر إقامتها في منفوحة بالرياض خلال الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل 2020م. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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