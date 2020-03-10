تعليم عسير : تعليق الدراسة ليس إجازة وهذه البدائل

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، اجتماعًا بفرق العمل في الإدارة ” بنين وبنات ” لتفعيل الفصول الافتراضية ومنظومة التعليم الموحدة وقنوات دروس ” عين “، وتنفيذ إجراءات وسياسات الوزارة في ظل تعليق الدارسة الطارئ.

وأقر المجتمعون إنشاء غرفة عمليات وتوزيع المهام والمسؤوليات على إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، والتعليم الأهلي، والقبول والاختبارات، وتقنية المعلومات وبوابة المستقبل والإعلام والاتصال، والقيادة المدرسية، والتدريب، والتعليم المستمر، والعمل على تكامل الأدوار، وحث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على الإفادة من الإجراءات البديلة وبما يضمن استمرار العملية التعليمية وتوظيف التقنية لهذا الخصوص، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وتقييمه.

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إلى ذلك حثت الإدارة أولياء الأمور على متابعة ما يصدر من الإدارة العامة للتعليم عبر قنواتها الرسمية، وتفهم أن الوضع الطارئ ليس إجازة للطلاب والطالبات، بل استمرار لمسيرة العملية التعليمية ولكن بأساليب مختلفة تعتمد في مجملها على تفاعل المتعلمين والمتعلمات، ودور الأسرة في هذا الخصوص.

يذكر أن وزارة التعليم وفرت 17 قناة لبث الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، ويُعاد طوال اليوم عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة.

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