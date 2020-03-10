استقالة الأمير سلطان بن سعود الكبير من رئاسة مجلس إدارة المراعي

2020-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة المراعي اليوم الثلاثاء استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي) الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير من منصبه، واستقالته كذلك من عضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك نظرًا لظروفه الخاصة.

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وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة قرر تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيسًا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي) اعتبارًا من 9 مارس 2020م.

وأضافت أن مجلس الإدارة قرر تعيين الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عضوًا في مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي) اعتبارًا من أمس وحتى نهاية دورة المجلس الحالي، علمًا بأن موافقة مجلس الإدارة لا تُعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

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