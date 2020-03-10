السعودية | البيت الأبيض: ترمب ناقش مع ولي العهد السعودي أزمة النفط

شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: ترمب ناقش مع ولي العهد السعودي أزمة النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول أسواق الطاقة العالمية وعدة موضوعات إقليمية وكذلك العلاقات الثنائية.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 8% الثلاثاء بعد يوم من أكبر هبوط لها في نحو 30 عاماً.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو إلى يونيو/حزيران في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي، إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

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تصريحات وزير الطاقة السعودي تأتي بعد حديث للرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

وأوضح الناصر، في بيان لرويترز، أن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل.

وبعد تصريحات "أرامكو"، قلصت مكاسب النفط من 7% مطلع الجلسة إلى نحو 4%.

وكانت أسعار النفط فقدت ثلث قيمتها على خلفية انهيار صيغة الاتفاق النفطي "أوبك بلاس" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا التي انسحبت من الاتفاق الجمعة الماضية.