السعودية | الصحة السعودية: وضع المصابين بكورونا جيد إلا حالة واحدة

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: وضع المصابين بكورونا جيد إلا حالة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية أن الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا جيد باستثناء حالة واحدة تعود لأميركي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن الإجراءات عند كافة المنافذ مستمرة لمنع تفشي كورونا.

كما أوضح أن إجراءات الحد من التجمعات هي احترازية لمنع تفشي الفيروس.

إلى ذلك أكد أن جهود المملكة تتواصل على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة كورونا.

الوقاية أساسية

وأضاف المتحدث أن الإصابات بكورونا تشهد ازدياداً حول العالم، قائلاً: "علينا أن نواصل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس".

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وأشار إلى أنه من السهل وصول الجميع إلى المعلومات الصحيحة بشأن الفيروس، مشدداً على أن الوقاية أساسية في منع انتشار كورونا.

إلى ذلك حذر المتحدث من الإشاعات التي تحيط بانتشار الفيروس.

مبادرات تطوعية

كما قال إن كل الأجهزة المعنية تنسق بشكل جماعي لمواجهة كورونا، مؤكداً أن الكوادر الصحية تتمتع بالكفاءة اللازمة لمكافحة الفيروس.

ورحب بكل المبادرات التطوعية للمساهمة في مكافحة الفيروس، لافتاً إلى أن موظفين في وزارة الصحة يبادرون للمساعدة خارج ساعات عملهم، مشيراً إلى أن التوعية وسرعة الاستجابة حالتا دون انتشار كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت ليل الاثنين الثلاثاء عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بكورونا.