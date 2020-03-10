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أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية الجديد بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية دور الهيئة في توعية العاملين بالأنظمة والتعليمات

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، العقيد منصور بن عبد الله الحجيلان، بعد تعيينه مديرًا للتحريات الإدارية بالمنطقة.

وتمنى للعقيد "الحجيلان" التوفيق، منوهًا بأهمية دور إدارة التحريات في ضبط حالات الفساد الإداري، وتطوير المنظومة الرقابية، موضحًا أن ذلك جاء إيمانًا بالأثر الذي يترتب على الفساد من تعطيل للتنمية وإهدار للمقدرات.

وأكد الأمير فيصل بن بندر، أهمية دور الهيئة في توعية العاملين في القطاع الحكومي بالأنظمة والتعليمات، وتوعيتهم بسبل الإبلاغ عن حالات الفساد، متمنيًا لمنسوبي التحريات الإدارية التوفيق والنجاح في عملهم.

أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية الجديد بالمنطقة

أمير الرياض مدير التحريات الإدارية

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 04:53 PM

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أكد أهمية دور الهيئة في توعية العاملين بالأنظمة والتعليمات

أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية الجديد بالمنطقة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، العقيد منصور بن عبد الله الحجيلان، بعد تعيينه مديرًا للتحريات الإدارية بالمنطقة.

وتمنى للعقيد "الحجيلان" التوفيق، منوهًا بأهمية دور إدارة التحريات في ضبط حالات الفساد الإداري، وتطوير المنظومة الرقابية، موضحًا أن ذلك جاء إيمانًا بالأثر الذي يترتب على الفساد من تعطيل للتنمية وإهدار للمقدرات.

وأكد الأمير فيصل بن بندر، أهمية دور الهيئة في توعية العاملين في القطاع الحكومي بالأنظمة والتعليمات، وتوعيتهم بسبل الإبلاغ عن حالات الفساد، متمنيًا لمنسوبي التحريات الإدارية التوفيق والنجاح في عملهم.

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، أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية الجديد بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365

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