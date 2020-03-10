، مدير الجامعة الإسلامية المكلف يتفقد سير عمل التعليم الإلكتروني ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت

تفقد مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، اليوم، سير العمل بعمادة التعليم الإلكتروني، والفصول الافتراضية المزودة بنظام "البلاك بورد".

واطلع الدكتور "العتيبي" على خطة العمادة خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة، التي انطلقت أمس الاثنين، لضمان استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

واستمع لشرح من العميد الدكتور رجا المعيلي، الذي أوضح بدوره أن مهام العمادة تتمثل في التأكد من جاهزية نظام بلاك بورد، وتوفير الدعم الفني للمستخدمين، ونشر المواد والنشرات التعريفية لكيفية استخدام نظام بلاك بورد، وتزويد الجهات التعليمية بتقارير سير العملية التعليمية من خلال نظام بلاك بورد، وتفعيل دور الوحدات الالكترونية في الجهات التعليمية، ورفع التقارير الأسبوعية.

وقال الدكتور "المعيلي" إن نظام "بلاك بورد" هو نظام لإدارة التعلم إلكترونياً توفره عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة لتعزيز التفاعل المباشر بين الطلاب ومدرسيهم، ودعم النشاطات المكملة للتدريس داخل القاعات الدراسية، ويوفر لأعضاء هيئة التدريس إمكانات متعددة لإدارة العملية التعليمية عن بعد، منها: تقديم المحتوى الدراسي، إجراء الاختبارات، المنتديات، حلقات النقاش.

وأضاف أنه يسهم في تحول مؤسسات التعليم العالي من تقديم التعليم في شكل تقليدي إلى توفير تعلم مدمج يتضمن مزيجاً متكاملاً من التفاعلات المباشرة والتفاعلات التي تتوسطها التكنولوجيا بين الطلبة والمعلمين وموارد التعلم.

الجامعة الإسلامية تعليق الدراسة