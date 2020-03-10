، مدير الجامعة الإسلامية المكلف يتفقد سير عمل التعليم الإلكتروني ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تفقد مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، اليوم، سير العمل بعمادة التعليم الإلكتروني، والفصول الافتراضية المزودة بنظام "البلاك بورد".
واطلع الدكتور "العتيبي" على خطة العمادة خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة، التي انطلقت أمس الاثنين، لضمان استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
واستمع لشرح من العميد الدكتور رجا المعيلي، الذي أوضح بدوره أن مهام العمادة تتمثل في التأكد من جاهزية نظام بلاك بورد، وتوفير الدعم الفني للمستخدمين، ونشر المواد والنشرات التعريفية لكيفية استخدام نظام بلاك بورد، وتزويد الجهات التعليمية بتقارير سير العملية التعليمية من خلال نظام بلاك بورد، وتفعيل دور الوحدات الالكترونية في الجهات التعليمية، ورفع التقارير الأسبوعية.
وقال الدكتور "المعيلي" إن نظام "بلاك بورد" هو نظام لإدارة التعلم إلكترونياً توفره عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة لتعزيز التفاعل المباشر بين الطلاب ومدرسيهم، ودعم النشاطات المكملة للتدريس داخل القاعات الدراسية، ويوفر لأعضاء هيئة التدريس إمكانات متعددة لإدارة العملية التعليمية عن بعد، منها: تقديم المحتوى الدراسي، إجراء الاختبارات، المنتديات، حلقات النقاش.
وأضاف أنه يسهم في تحول مؤسسات التعليم العالي من تقديم التعليم في شكل تقليدي إلى توفير تعلم مدمج يتضمن مزيجاً متكاملاً من التفاعلات المباشرة والتفاعلات التي تتوسطها التكنولوجيا بين الطلبة والمعلمين وموارد التعلم.
الجامعة الإسلامية تعليق الدراسة
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 04:44 PM
خلال فترة تعليق الدراسة المؤقتمدير الجامعة الإسلامية المكلف يتفقد سير عمل التعليم الإلكتروني
تفقد مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، اليوم، سير العمل بعمادة التعليم الإلكتروني، والفصول الافتراضية المزودة بنظام "البلاك بورد".
واطلع الدكتور "العتيبي" على خطة العمادة خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة، التي انطلقت أمس الاثنين، لضمان استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
واستمع لشرح من العميد الدكتور رجا المعيلي، الذي أوضح بدوره أن مهام العمادة تتمثل في التأكد من جاهزية نظام بلاك بورد، وتوفير الدعم الفني للمستخدمين، ونشر المواد والنشرات التعريفية لكيفية استخدام نظام بلاك بورد، وتزويد الجهات التعليمية بتقارير سير العملية التعليمية من خلال نظام بلاك بورد، وتفعيل دور الوحدات الالكترونية في الجهات التعليمية، ورفع التقارير الأسبوعية.
وقال الدكتور "المعيلي" إن نظام "بلاك بورد" هو نظام لإدارة التعلم إلكترونياً توفره عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة لتعزيز التفاعل المباشر بين الطلاب ومدرسيهم، ودعم النشاطات المكملة للتدريس داخل القاعات الدراسية، ويوفر لأعضاء هيئة التدريس إمكانات متعددة لإدارة العملية التعليمية عن بعد، منها: تقديم المحتوى الدراسي، إجراء الاختبارات، المنتديات، حلقات النقاش.
وأضاف أنه يسهم في تحول مؤسسات التعليم العالي من تقديم التعليم في شكل تقليدي إلى توفير تعلم مدمج يتضمن مزيجاً متكاملاً من التفاعلات المباشرة والتفاعلات التي تتوسطها التكنولوجيا بين الطلبة والمعلمين وموارد التعلم.
، مدير الجامعة الإسلامية المكلف يتفقد سير عمل التعليم الإلكتروني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الجامعة الإسلامية المكلف يتفقد سير عمل التعليم الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.