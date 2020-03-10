، مختص في التعلم الإلكتروني: هنا دور "التعليم عن بعد" في الأزمات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى بعض العقبات التي تشكك في مخرجاته

يشهد العالم في الوقت الراهن تطورات وتغيرات هائلة في المجالات التكنولوجية المختلفة، حيث تتسم هذه التطورات بطابع التسارع والمفاجأة بين فترة وأخرى، محدثة نقلة نوعية جديدة في حياة البشر، لتصبح ضرورة زمنية، لا غنى عنها بأي حال من الأحوال، إذ تشعبت أدوات التكنولوجيا ومخرجاتها، في شؤون البشر وشجونهم، ملبية للاحتياجات المتعددة، وميسرة ومسهلة للكثير من الصعوبات الحياتية على اختلافها.

وقال المختص في التعليم الإلكتروني عبدالحميد البجالي: إنه "من الجلي أنه يتوجب على الدول التي تطمح للتقدم والتطور والازدهار، أن تسعى جاهدة في تحقيق ذلك، من خلال الاهتمام بمستحدثات التكنولوجيا، والمواكبة الدؤوبة لمتغيراتها وابتكاراتها، التي تصب في خدمة المجتمعات في المجالات كافة".

وأضاف: "لعلي أتناول بالذكر جانبًا مهمًا من جوانب الخدمات التي تسهم في تسهيلها التكنولوجيا في حياتنا اليومية، وهو الجانب التعليمي، الذي يمثل عصب التقدم والتطور، بما يقود العقول والأمم نحو آفاق معرفية رحبة، تنعكس إيجابًا على فهم مجريات الحياة ومتطلباتها، والتعامل الأمثل مع متغيراتها".

وتابع: "أفرز التقدم التكنولوجي نوعًا جديدًا من التعليم، متجاوزًا النمط التقليدي، أو مساعدًا له في الكثير من الأحيان، حيث أضحى التعلم الإلكتروني، السمة البارزة للتعليم في العالم، حيث خطت نحوه الكثير من الدول المتقدمة والنامية خطوات جادة، من خلال اعتماده كتعليم أساسي في بعض المنشآت التعليمية، أو بصورة مدمجة، أو مساعدة أيضًا".

وأوضح: أنه "من المفارقات العجيبة أن التعلم الإلكتروني في نظر البعض يبدو هامشيًا، أو ضربًا من ضروب الترفيه، ولكن عندما تحل أزمة حرب أو وباء.. إلخ، يتعذر معها الوصول إلى المؤسسات التعليمية، يبرز دوره بوضوح، بل يصبح ضرورة، مما يدفع المؤسسات التعليمية إلى تطبيقه على عجل، ودون روية وتخطيط، بما يجعل النقص سمة ظاهرة في هذا النوع من التعليم، وما تلبث أن تخبو حدة الاهتمام مع انتهاء الأزمة".

وختم تصريحه بقوله: "في ظل التعليق الاحترازي للمدارس والجامعات من قبل وزارة التعليم، لمنع انتشار مرض كورونا (كوفيد -19)، يبرز الدور المهم للتعلم الإلكتروني، عبر المنصات التعليمية المختلفة، سواء كانت هذه العملية تزامنية (مباشرة) أو غير تزامنية (غير مباشرة)، بما يضمن سير العملية التعليمية، ولكن هذا النوع من التعلم، يحتاج إلى التخطيط المناسب، ليتم تطبيقه بصورة ممنجهة ومتدرجة، لأن الجنوح إليه ليس بالأمر اليسير، فالوزارة ستجد نفسها أمام مأزق النظرة الدونية لهذا النوع من التعلم والتشكيك في مخرجاته من قبل غالبية أفراد المجتمع، إضافة إلى البنية التحتية التي هي بحاجة إلى مزيد عناية، إلى جانب تأهيل وتدريب المعلمين والمتعلمين على وجه الخصوص، للاستخدام الصحيح لهذه البرامج والمنصات، إضافة إلى ذلك تحويل المحتوى ليكون مناسبًا للبيئات الإلكترونية، وبصورة تفاعلية".

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