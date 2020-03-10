، تعليم عسير لأولياء الأمور: تعليق الدراسة ليس إجازة.. وهذه البدائل ،

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اجتمع مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني مع فرق العمل في الإدارة "بنين وبنات" لتفعيل الفصول الافتراضية ومنظومة التعليم الموحدة وقنوات دروس "عين"، وتنفيذ إجراءات وسياسات الوزارة في ظل تعليق الدارسة الطارئ.
وقال "الجوني": الوضع الطارئ ليس إجازة للطلاب والطالبات بل استمرار لمسيرة العملية التعليمية ولكن بأساليب مختلفة تعتمد في مجملها على تفاعل المتعلمين والمتعلمات، ودور الأسرة في هذا الخصوص .
وأقر المجتمعون إنشاء غرفة عمليات، وتوزيع المهام والمسؤوليات على إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، والتعليم الأهلي، والقبول والاختبارات، وتقنية المعلومات وبوابة المستقبل والإعلام والاتصال والقيادة المدرسية والتدريب والتعليم المستمر، والعمل على تكامل الأدوار وحث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على الإفادة من الإجراءات البديلة وبما يضمن استمرار العملية التعليمية وتوظيف التقنية لهذا الخصوص، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وتقييمه.
وقد حثت الإدارة أولياء الأمور على متابعة ما يصدر من الإدارة العامة للتعليم عبر قنواتها الرسمية.
يذكر إلى أن وزارة التعليم وفرت 17 قناة لبث الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي فى بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، ويُعاد طوال اليوم عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط التالي :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2i34QfxxoDm1Wt9NtY_u-hXSqYuJxkEN&app=desktop
تعليم عسير تعليق الدراسة الفصول الافتراضية
تعليم عسير لأولياء الأمور: تعليق الدراسة ليس إجازة.. وهذه البدائلمحمد طيران الخليج 365 2020-03-10
اجتمع مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني مع فرق العمل في الإدارة "بنين وبنات" لتفعيل الفصول الافتراضية ومنظومة التعليم الموحدة وقنوات دروس "عين"، وتنفيذ إجراءات وسياسات الوزارة في ظل تعليق الدارسة الطارئ.
وقال "الجوني": الوضع الطارئ ليس إجازة للطلاب والطالبات بل استمرار لمسيرة العملية التعليمية ولكن بأساليب مختلفة تعتمد في مجملها على تفاعل المتعلمين والمتعلمات، ودور الأسرة في هذا الخصوص .
وأقر المجتمعون إنشاء غرفة عمليات، وتوزيع المهام والمسؤوليات على إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، والتعليم الأهلي، والقبول والاختبارات، وتقنية المعلومات وبوابة المستقبل والإعلام والاتصال والقيادة المدرسية والتدريب والتعليم المستمر، والعمل على تكامل الأدوار وحث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على الإفادة من الإجراءات البديلة وبما يضمن استمرار العملية التعليمية وتوظيف التقنية لهذا الخصوص، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وتقييمه.
وقد حثت الإدارة أولياء الأمور على متابعة ما يصدر من الإدارة العامة للتعليم عبر قنواتها الرسمية.
يذكر إلى أن وزارة التعليم وفرت 17 قناة لبث الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي فى بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، ويُعاد طوال اليوم عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط التالي :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2i34QfxxoDm1Wt9NtY_u-hXSqYuJxkEN&app=desktop
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
04:19 PM
"الجوني" يجتمع مع فرق العمل في الإدارة لتفعيل الفصول الافتراضية
اجتمع مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني مع فرق العمل في الإدارة "بنين وبنات" لتفعيل الفصول الافتراضية ومنظومة التعليم الموحدة وقنوات دروس "عين"، وتنفيذ إجراءات وسياسات الوزارة في ظل تعليق الدارسة الطارئ.
وقال "الجوني": الوضع الطارئ ليس إجازة للطلاب والطالبات بل استمرار لمسيرة العملية التعليمية ولكن بأساليب مختلفة تعتمد في مجملها على تفاعل المتعلمين والمتعلمات، ودور الأسرة في هذا الخصوص .
وأقر المجتمعون إنشاء غرفة عمليات، وتوزيع المهام والمسؤوليات على إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، والتعليم الأهلي، والقبول والاختبارات، وتقنية المعلومات وبوابة المستقبل والإعلام والاتصال والقيادة المدرسية والتدريب والتعليم المستمر، والعمل على تكامل الأدوار وحث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على الإفادة من الإجراءات البديلة وبما يضمن استمرار العملية التعليمية وتوظيف التقنية لهذا الخصوص، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وتقييمه.
وقد حثت الإدارة أولياء الأمور على متابعة ما يصدر من الإدارة العامة للتعليم عبر قنواتها الرسمية.
يذكر إلى أن وزارة التعليم وفرت 17 قناة لبث الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي فى بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، ويُعاد طوال اليوم عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط التالي :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2i34QfxxoDm1Wt9NtY_u-hXSqYuJxkEN&app=desktop
، تعليم عسير لأولياء الأمور: تعليق الدراسة ليس إجازة.. وهذه البدائل ،
المصدر : الخليج 365
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