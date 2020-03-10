شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة: الرئيس الصيني يزوج المصابين بـ’’كورونا’’ في المعقل الرئيس للفيروس بمدينة ’’ووهان’’ .. شاهد ماذا حدث له؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في زيارة غير مسبوقة منذ تفشي فيروس كورونا، وصل الرئيس الصيني، شي جينبينج، صباح الثلاثاء، إلى مدينة ووهان الصينية بؤرة الفيروس الذي أثار حالة من الهلع في العالم.

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وأفادت وسائل إعلام حكومية محلية، أن الرئيس شي جينبينج، وصل صباح اليوم مدينة ووهان الخاضعة حاليا للحجر الصحي، إلى جانب عدة مدن مجاورة.

وأوضحت أن "شي جينبينج" سيتفقد الأعمال المبذولة للوقاية والحد من كورونا، وسيزور العاملين الطبيين والمتطوعين والمرضى المصابين بالفيروس.

وجاء ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه أرقام الوفيات جرّاء انتشار الفيروس في الصين، مع وصولها إلى 3 آلاف و139 حالة، حسب اللجنة الحكومية للصحة.

وقالت اللجنة في بيان: "عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 17، والإصابات 19".

وتأتي زيارة "شي جينبينج" في وقت تسجل فيه البلاد تراجعًا ملحوظًا في انتشار الفيروس ببر الصين الرئيسي.

وأصاب "كورونا" أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال الإثنين، إن تهديد فيروس كورونا المستجد أصبح "حقيقيا أكثر".

وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف، أن انتشار الفيروس في العالم بسرعة، يشكل "وضعًا مزعجًا". وتابع: "فيروس كورونا وصل إلى العديد من الدول، لقد أصبح تهديده حقيقيا أكثر".

وأوضح أن 93 بالمائة من حالات الإصابة جرى تسجيلها في 4 دول فقط (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا).

وأفاد بأن "معظم المصابين بكورونا تمكنوا من الشفاء، حيث شفي 70 بالمائة من أصل 80 ألف مصاب في الصين".

وأشار إلى أن العديد من الدول وعلى رأسها الصين وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اتخذت تدابير عاجلة للوقاية من الفيروس.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألف شخص في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.