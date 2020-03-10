شكرا لقرائتكم خبر عن أول وزير خليجي يخضع لـ’’الحجر الصحي’’ بسبب إصابته بفيروس كورونا .. شاهد من يكون؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ فيروس كورونا المستجد مرحلة التوغل في العالم العربي، حيث انتشر في جميع الدول الخليجية وثمانية عربية أخرى وسط حالة من القلق والإجراءات في محاولة لوقف توسعه داخلها.

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أول وزير خليجي يخضع لـ’’الحجر الصحي’’ بسبب إصابته بفيروس كورونا .. شاهد من يكون؟؟

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وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن عشرات الإصابة بالفيروس القاتل وهي الإمارات والكويت والبحرين وعُمان و قطر والسعودية، إضافة إلى العراق ولبنان وفلسطين وتونس والأردن ومصر والجزائر والمغرب.

وظهر الفيروس الغامض في الصين أول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسمياً منتصف يناير الماضي، وينتشر الفيروس اليوم في العديد من دول العالم، إلا أن أكثر وفياته وحالات الإصابة هي في الصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا.





ويخضع لأول مرة منذ اكتشاف الفيروس بالمنطقة العربية، وزير خليجي لعملية الحجر الصحي، بعد قدومه من إحدى الدول التي سجلت إصابات بالفيروس المنتشر في معظم دول العالم.

وأعلنت الحكومة الكويتية خضوع أحد وزرائها للحجر الصحي في منزله؛ بعد عودته إلى البلاد قادماً من بريطانيا، كأول مسؤول خليجي بارز يخضع لذلك الإجراء الطبي.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، سيخضع للحجر الصحي المنزلي لدى عودته إلى البلاد من بريطانيا.

وأفادت الصحيفة المحلية أن الحريص أول مسؤول حكومي بارز ستطاله تداعيات فيروس كورونا، عملاً بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة؛ نظراً لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا.

وبموجب قرار الوزارة فإن الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص حالياً إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.

وكانت السلطات الكويتية أقرت، في وقت سابق، إلزام القادمين إليها من دول "الهند، وبنغلادش، والفلبين، وسريلانكا، وسوريا، ولبنان، ومصر"، تطبيق حجر صحي إلزامي مدته أسبوعان، ودعتهم إلى اتباع إجراءات وإرشادات الصحة الوقائية.

وفي وقت سابق من أمس الأول الأحد، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 62.

وينتشر الفيروس في العديد من دول العالم، لكن أكثر وفياته وحالات الإصابة موجودة في الصين وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا.

وزاد الانتشار بدول الخليج والدول العربية مع توسع انتشاره في إيران، بسبب وقوعها على الضفة المقابلة للخليج العربي ووجود حركة تنقل واسعة معها.