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عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن جلسة خاصة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وشقيقه الأصغر الأمير أحمد بن عبد العزيز قبل اعتقال الأخير.

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الملك سلمان يتنازل عن العرش لنجله محمد في هذا الموعد.. والأمير أحمد بن عبدالعزيز رفض أمرًا للملك قبل اعتقاله بساعات (موقع بريطاني يفجر مفاجآت صادمة)

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وقال الموقع -نقلًا عن مصادر-: إن "الأمير أحمد أصغر أشقاء الملك سلمان أُعطي فرصة أخيرة، بعد سنوات من المعارضة لينضم لحملة تأييد وصول الأمير محمد بن سلمان إلى الحكم ومنحه كافة السلطات".

وأضاف: أن "الأمير أحمد تعرض لضغوط من أجل تقديم دعمه الكامل لمحمد بن سلمان أثناء لقاء له مع الملك سلمان، صباح الجمعة، بعد توجيه الدعوة له للقاء الملك".

وأشار إلى أن "الملك تحدث معه بأسلوب مهذب لتشجيعه على دعم ابنه، لكن الأمير أحمد أوضح أنه لن يدعم هذا المشروع"، وأخبر "أحمد" الملك أنه هو نفسه ليس حريصًا على أن يصبح ملكًا.

وأكد الموقع أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم أن يصبح ملكًا قبل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض السبت، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأنه مهد لذلك باعتقال الأمراء.

وفي سياق ذي صلة، تفى "ميدل إيست آي" مزاعم أن الأمير أحمد بن عبد العزيز كان يخطط للانقلاب قبل إلقاء القبض عليه صباح الجمعة، وذلك لأن الأمير لم يكن لديه أي سلطة للقيام بمثل هذه الخطوة.

وكان محمد بن سلمان أمر باحتجاز ثلاثة أمراء بارزين من بينهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ابن شقيق العاهل السعودي، بدعوى التخطيط لانقلاب.