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عدن - ياسمين التهامي - الأم هي الأم حتى في عالم الحيوان.. تدافع عن صغارها بقلب لا يعرف الخوف ولا التراجع وتنتقم لهم إذا مسهم سوء.. حتى لو كانت هذه المواجهة مع ملك الغابة نفسه.



هذا ما فعلته "لبؤة" مع أسد بعد أن قتل أشبالها الثلاثة في محمية أولاري موتوروجي في كينيا.

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لبؤة تكسر فك أسد انتقاما لأشبالها.. شاهد كيف رد عليها؟ (نهاية صادمة)



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لم تكترث اللبؤة بالأسد ولم تتهاون معه وفور علمها بما حدث دخلت معه في قتال شديد وضربته بعنف حتى كسرت فكه السفلي.

ووفق صحيفة ديلي ميل فإن الأسود اعتادت قتل الأشبال حتى تخضع اللبؤة لسيطرتهم ثم يتم بعد ذلك التزاوج، لكن هذه اللبؤة لم توافق على ما حدث ولم تخضع لهذا الأمر.





أحد المصورين رصد هذا الأمر ووثقه في فيديو وقال:اللبؤة وافقت في البداية على التزاوج مع الأسدحتى تصرفه عن أحد أشبالها الذي ظنته ما زال على قيد الحياة لكنها سارعت للانتقام بعد ان علمت بموته.















