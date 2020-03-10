«مجلس الوزراء» يوافق على إنشاء الهيئة العامة للسياحة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة.
وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات، تضمن أحدها أنه «بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 ـ 21 / 41 / د ) وتاريخ 3 / 7 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وفقاً للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار».
يذكر أنه تم تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، وصدر أمر ملكي في 25 فبراير الماضي، بتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة.
ودشنت وزارة السياحة، هويتها الجديدة، التي تستلهم من خلال خطوطها وألوانها الحيوية، لون علم المملكة، وتستحضر خريطتها التي تمتد شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، في إشارة إلى الثراء والتنوع السياحي والتراثي الحضاري الذي تتمتع به المملكة.
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