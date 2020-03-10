بالصور.. 400 مستفيد من اليوم العالمي لمكافحة السمنة بحفر الباطن‬

فعلت صحة حفر الباطن، اليوم العالمي لمكافحة السمنة، في المنشآت الصحية واستفاد من البرامج التوعوية 400 زائر ومراجع، وذلك من خلال تعريفهم بأسباب ومخاطر السمنة، وطرق الوقاية، وأهمية اتباع نمط حياة صحي، بالإضافة إلى تشجيعهم على الكشف المبكر لخفض نسبة انتشار السمنة.

كما قدم الطاقم الصحي برنامجًا وقائيًّا في عيادات التغذية بهدف تعزيز الاهتمام بمكافحة السمنة، والحث على تكثيف الجهود من خلال توفير أفضل مستويات الوقاية من السمنة وزيادة الوزن والحد من معدلات انتشارها ومضاعفاتها بين جميع فئات المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين بالسمنة مع توزيع المنشورات التوعوية عليهم.

وأكدت «صحة حفر الباطن» حرصها المستمر لتعزيز صحة المجتمع من خلال الحد من داء السمنة لدى جميع فئات المجتمع.

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