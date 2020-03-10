فتح 100 فصل افتراضي لـ«التعليم عن بعد» بجامعة بيشة

فتحت جامعة بيشة، اليوم الثلاثاء، أكثر من 100 فصل افتراضي ضمن تطبيق خطة عمادة التعلم الإلكتروني.

وأشار مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، إلى أن تطبيق الخطة، يأتي تنفيذاً لتوجيه وزير التعليم بتفعيل «التعليم عن بُعد» خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وأوضح الدكتور نقادي بأنه تم تدريب أكثر من 300 عضو من أعضاء هيئة التدريس على مهارات الفصول الافتراضية سواء من بعد أو داخل معامل التعلم الإلكتروني منذ صدور قرار التعليق، وذلك لرفع فاعلية التعامل مع برنامج «البلاك بورد»، مبيناً أنه تم البدء بدمج أكثر من 6500 شعبة بالجامعة وفروعها لتوحيد جهود الأقسام ومساعدتهم لدعم التعليم عن بعد.

كما تم إنشاء غرفة عمليات ودعم فني بالعمادة تخدم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في أدوات التعلم الإلكتروني، حيث تعمل عمادة التعلم الإلكتروني على مدار اليوم لتقديم الدعم الفني عبر غرفة العمليات وعبر تذاكر الدعم الفني والاتصالات الهاتفية وتطبيق «واتساب».

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