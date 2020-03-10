السفارة في سلطنة عمان تطالب المواطنين الراغبين في العودة بسرعة التواصل

طالبت السفارة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، من المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، سرعة التواصل معها، وذلك عقب قرار تعليق السفر إلى عدة دول كإجراء احترازي؛ بسبب كورونا.

وذكرت السفارة، عبر حسابها بتويتر: «تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عُمان، وانطلاقًا من حرصها على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمواطنين السعوديين الموجودين في سلطنة عُمان، الراغبين في العودة إلى المملكة، التواصل مع السفارة».

وأشارت السفارة إلى أنه يتم التواصل معها من خلال الهواتف التالية «نقال ٠٠٩٦٨٩٩٢١٣٣٩٤» و«ثابت ٠٠٩٦٨٢٤٦٩٩٥٠٧».

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا -نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)- ذكرت فيه، أن حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من: سلطنة عمان، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التركية، ومملكة إسبانيا، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، مع استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

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وجاء ذلك، إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق.

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