إغلاق جميع أسواق الطيور بمكة

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، البلديات الفرعية والمتربطة، بإغلاق كل ساحات بيع الطيور داخل الأسواق الخاضعة تحت إشراف الأمانة، إضافةً إلى أسواق الطيور الشعبية اليومية بكل المناطق والأحياء بمكة المكرمة.
وأكّد ضرورة رفع درجة الطوارئ وحظر تجمعات الطيور العشوائية والتخلص الآمن من الطيور المصابة والمشتبه بها ومنع بيع وشراء جميع أنواع الطيور وتطبيق خطط الطوارئ في مثل هذه الحالات، بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة.
ميدانيًّا قامت البلديات الفرعية بمكة المكرمة، وإدارات الأسواق بعمل لجان لمداخل الأسواق ومخارجها، و منع دخول أي نوع من أنواع الطيور، ورش الأسواق المركزية وتعقيمها؛ لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.
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