أمانة مكة تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من كورونا

اتخذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، عددًا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار ألزمت الإدارة الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسة وأماكن التجمعات ودورات المياه، كما ألزمتهم بتعقيم الأرضيات والأسطح بشكل مستمر وتعقيم عربات التسوق.

كما تم توجيه مراقبي الأمانة ومراقبي الجهات ذات العلاقة بلس القفازات والكمامات أثناء التفتيش على المنشآت حفاظاً على سلامتهم.

وشددت «صحة البيئة» على العاملين في صوالين الحلاقة والصوالين النسائية بلبس الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة وعدم السماح للمستهلك في المخابز والأفران بتعبئة الخبز يدوياً، وضرورة توفير الملاقط والقفازات لاستخدامها في هذا الغرض مع إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة.

فيما شرعت الإدارة العامة للصحة العامة فور ورود تحذيرات فيروس كورونا، بتأمين أدوات التعقيم بكافة مباني إداراتها وإلزام الجميع باستخدام المعقمات عند الدخول والخروج في جميع أوقات الدوام، وذلك حرصاً منها على سلامة منسوبيها والمراجعين من مختلف شرائح المجتمع.

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