«الهلال الأحمر» يقيم دورات ويشكل فرقًا ميدانية لتوعية المسعفين من كورونا

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، سلسلة من الدورات التثقيفية والتوعوية عن مرض كرونا الجديد «كوفيد-19» لمنسوبيها لمدة أربعة أيام، حتى يوم الخميس المقبل، والتي تهدف إلى طرق الوقاية منه والتعامل مع المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق تم تشكيل ثلاث فرق يومية من الإدارة الطبية والجودة والتدريب والتطوع تقوم بزيارة أكثر المراكز الإسعافية التابعة لمنطقة الرياض والتي تهدف إلى نشر وتوعية وثقافة المسعفين العاملين في الميدان عن مرض كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المريض؛ حيث بدأت هذه الفرق عملها من يوم الأحد وتستمر حتى تتم تغطية كل المراكز الداخلية والخارجية لمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم وللحرص على سلامة المسعفين من خلال استخدام الأدوات الوقائية في مثل هذه الحالات من الفيروسات المعدية، كما حرص الدكتور أحمد الخريصي على متابعة تشكيل هذه الفرق والإعداد لورش العمل ووجه بالاستفادة القصوى من هذه الدورات للمديرين المراكز الإسعافية والمسعفين إضافة إلى المتطوعين العاملين تحت مظلة الهيئة.

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