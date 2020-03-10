مذكرة تفاهم لتوطين ونقل تقنية صناعة الإنسولين في السعودية

وقعت وزارة الصحة مذكرة تفاهم مع شركة «سانوفي» السعودية، وذلك للبدء في توطين ونقل تقنية صناعة الأنسولين محليًّا في المملكة وإمكانية التصدير الخارجي لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
وتضمنت المذكرة التي وقعت بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تبادل الخبرات المعرفية وتوطينها، وسرعة توافر الأدوية المبتكرة في علاج مرضى السكري في المملكة، وتقديم حلول مبتكرة للرعاية الصحية لعلاج وتقليل أضرار داء السكري في المملكة.
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