أرامكو تعلن رفع إمداداتها النفطية لتصل إلى 12.3 مليون برميل يوميًّا

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، للعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميًّا في أبريل المقبل.

وقال الناصر، في تصريحات لرويترز، إن إمدادات النفط الخام ستزيد بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة، البالغة حاليًّا 12 مليون برميل يوميًّا.

وأضاف الناصر، أن أرامكو اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارًا من أول أبريل المقبل.

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