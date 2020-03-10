السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الأول للعام الحالي



سكاكا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة اليوم, اجتماع مجلس المنطقة الأول للعام المالي 1441 / 1442هـ بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

واستهل سموه الجلسة بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم الأمن والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - متطلعاً للعمل من خلال المجلس لتحقيق طموحات وتطلعات أهالي منطقة الجوف, وصولاً إلى تنمية مستدامة تشمل كل أوجه الحياة وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة مزيد بن سليمان المزيد, أن المجلس استعرض ميزانية عدد من القطاعات الحكومية للعام المالي 1441 / 1442هـ ، وبحث المشاريع الجاري تنفيذها ، حيث وجه سموه بضرورة التعاون ‏والتنسيق بين الجهات الحكومية والعمل على سرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق الجدول الزمني المعتمد لذلك.

بعد ذلك ناقش المجلس محاضر لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان، ولجنة التنمية الثقافية والشبابية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وفي نهاية الجلسة أكد الأمير فيصل بن نواف ‏ أهمية تقديم أفضل الخدمات التي تحقق العيش الكريم للمواطن، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ، وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " التي لا تألو جهداً في ذلك .

// انتهى //

15:56ت م

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