السعودية اليوم / مدير الجامعة الإسلامية المكلف يتفقد سير عمل التعليم الالكتروني خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت



المدينة المنورة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

تفقد مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي اليوم سير العمل بعمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد شملت الفصول الافتراضية المزودة بنظام " البلاك بورد".

وخلال الجولة التفقدية فقده اطلع على خطة العمادة خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة، لضمان استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة .

وأوضح عميد عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد الدكتور رجا المعيلي أن مهام العمادة تتمثل في التأكد من جاهزية نظام بلاك بورد، وتوفير الدعم الفني للمستخدمين، ونشر المواد والنشرات التعريفية لكيفية استخدام نظام بلاك بورد، وتزويد الجهات التعليمية بتقارير سير العملية التعليمية من خلال نظام بلاك بورد، وتفعيل دور الوحدات الالكترونية في الجهات التعليمية، ورفع التقارير الأسبوعية.

وقال الدكتور المعيلي "إن نظام "بلاك بورد" هو نظام لإدارة التعلم إلكترونيًا توفره عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة لتعزيز التفاعل المباشر بين الطلاب ومدرسيهم، ودعم النشاطات المكملة للتدريس داخل القاعات الدراسية، ويوفر لأعضاء هيئة التدريس إمكانات متعددة لإدارة العملية التعليمية عن بعد، منها: تقديم المحتوى الدراسي، إجراء الاختبارات، المنتديات، حلقات النقاش". وأضاف: "يسهم النظام في تحول مؤسسات التعليم العالي من تقديم التعليم في شكل تقليدي إلى توفير تعلم مدمج يتضمن مزيجًا متكاملاً من التفاعلات المباشرة والتفاعلات التي تتوسطها التكنولوجيا بين الطلبة والمعلمين وموارد التعلم".

// انتهى //

15:56ت م

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