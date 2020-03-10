السعودية اليوم / تعليم عسير يعقد اجتماعاً لتفعيل الدراسة عبر المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد



أبهـا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني على أهمية الإسراع في تفعيل الدراسة عبر المدارس الإفتراضية والتعليم عن بعد ، وتمكين الطلاب والطالبات من وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها الوزارة من خلال (منظومة التعليم الموحدة ـ قناة عين).

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم, مع فرق العمل في الإدارة " بنين وبنات ", لتفعيل الفصول الافتراضية، وتنفيذ إجراءات وسياسات الوزارة في ظل تعليق الدارسة الطارئ.

وناقش المجتمعون إنشاء غرفة عمليات، وتوزيع المهام والمسؤوليات على إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم ،والتعليم الأهلي، والقبول والاختبارات، وتقنية المعلومات وبوابة المستقبل والإعلام والاتصال، والقيادة المدرسية، والتدريب، والتعليم المستمر، والعمل على تكامل الأدوار، إضافة إلى أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وتثقيفهم بطرق الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية ، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وتقييمه.

يذكر أن وزارة التعليم وفرت 17 قناة لبث الدروس عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي فى بث مباشر من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً ، ويُعاد طوال اليوم عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط التالي : https://www.youtube.com/playlist?list=PL2i34QfxxoDm1Wt9NtY_u-hXSqYuJxkEN&app=desktop

// انتهى //

15:54ت م

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