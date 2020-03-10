

عرعر 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم, رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ الدكتور خالد الجنيدي، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم تقرير عن حصول المحكمة العامة بعرعر على المركز الأول من بين المحاكم العامة بالمملكة في معدل الجلسات ونسبة معالجة القضايا .

وثمن سموه الجهود المباركة التي يبذلها رئيس المحكمة العامة بعرعر والقضاة لرفع مستوى الفاعلية وكفاءة الأداء وفق المؤشرات المعتمدة لدى وزارة العدل التي باتت من الوزارات المميزة بخططها التطويرية التي يلمسها المواطن لاسيما في مجال الخدمات الإلكترونية ومحاكم التقاضي بكافة أنواعها ودرجاتها.

وقال سموه "إن تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات الأداء ما هو إلا حصيلة جهوداً مخططة ومنظمة وذات أثر ملموس، داعياً للمنافسة بكافة المؤشرات الأخرى، ومؤكداً أن ذلك سيحفز كافة الإدارات الأخرى لرفع الفاعلية والكفاءة والتقدم في المؤشرات المعتمدة لدى مرجعياتها من وزارات وهيئات.

وأهاب سمو أمير المنطقة بجميع مدراء الإدارات للمنافسة في المؤشرات وتحقيق فوائد ملموسة من المستفيدين، مؤكداً أن تحقيق مراكز متقدمة هو حصيلة جهود تخطيطية وتنظيمية حثيثة تنفذ بمسؤولية وأمانة وإتقان ومثابرة.

من جانبه، أعرب رئيس المحكمة العامة بعرعر، عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه للمحكمة ومنسوبيها، ما أسهم في النهوض بأدائها لمختلف مهامها وواجباتها.

// انتهى //

15:50ت م

0157





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس المحكمة العامة بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.