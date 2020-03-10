السعودية اليوم / تعليم الشرقية يستضيف 11 إدارة تعليمية في برنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي



الدمام 15 رجب 1441هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

نظمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية اليوم، برنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي، بمشاركة 11 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، وذلك في محافظة الخبر.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، خلال افتتاح البرنامج، أن القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ تولي التعليم الاهتمام والرعاية منذ تأسيسها الذي أثمر بهذه النهضة التعليمية في كافة أرجاء الوطن، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بكافة فئات الطلاب لاسيما الموهوبين والموهوبات التي تحتاج لاهتمام خاص لما لهم من احتياجات ورعاية نفسية تمكن الموهوب من الانطلاق إلى عالم الابداع.

وأفاد الدكتور الشلعان، أن المملكة تملك الإمكانيات والدعم اللامحدود من القيادة ورؤية وطن 2030 لبناء مجتمع معرفي متطور منتج يدعم الابداع والابتكار، مشيراً إلى أهمية محتوى البرنامج لما له من أثر نوعي على الميدان التعليمي إضافة إلى دراسات الحالات علمياً والخروج بالتوصيات اللازمة بالاستناد على خبرات ومؤهلات الزملاء والزميلات من المشاركين في البرنامج، معرباً عن ترحيب اسرة التعليم في المنطقة باستضافة المشاركين من مناطق المملكة لأثراء البرنامج بما يناسب أهميته.

من جانبه، أوضح مشرف الموهوبين في وزارة التعليم عبدالله الهذلي، أن البرنامج يسعى لتحقيق أهداف داعمة ومؤثرة إيجابياً على الموهوب وتعد تفعيلاً للتعاون بين المدرسة والأسرة لبناء شخصية الموهوب لبلورة هذا الدعم ولتسخيره لخدمة كافة الموهوبين في الوطن الذي يزخر بالمواهب في كافة المجالات، مشيراً إلى تميز تعليم المنطقة الشرقية في اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها وتوجيهها نحو التميز.

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15:19ت م

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