السعودية اليوم / بدء التقديم على وظائف شاغرة بمجمع طباعة المصحف غداً



المدينة المنورة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عن توفر وظائف شاغرة للرجال تشمل عدد (6 وظائف) بمسمى "مراقب نصّ المصحف الشريف" ووظيفة واحدة بمسمى "سكرتير تنفيذي" بإدارة تقنية المعلومات.

ودعت الأمانة العامة للمجمع الراغبين في التقدّم لشغل الوظائف المذكورة إلى تعبئة نموذج البيانات ورفع الوثائق المطلوبة على الرابط (https://job.qurancomplex.gov.sa) وفق الشروط المرفقة، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، وحتى نهاية دوام يوم الأحد المقبل الموافق 20 رجب الجاري.

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15:19ت م

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