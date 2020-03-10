السعودية اليوم / السديس يؤكد أهمية بذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على صحة مرتادي المسجد الحرام



مكة المكرمة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية بذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على صحة مرتادي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم براحة وطمأنينة وأمن وأمان بما يحقق التوجيهات الدائمة لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة الرامية إلى توفير كافة سبل الراحة والاطمئنان لرواد بيت الله الحرام.

وبحث معاليه اليوم مع وكلاء الرئاسة ومساعديهم ومنسوبي الرئاسة كتفة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوكالات والإدارات التابعة لها وما وصلت إليه من تجهيزات للحول دون وصول فايروس كورونا المستجد للمسجد الحرام ومرافقه بحول الله وقوته , داعيا الجميع لتكثيف الجولات الميدانية والإشراف المباشر على جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة في المسجد الحرام.

// انتهى //

15:15ت م

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