السعودية اليوم / أمانة منطقة تبوك تبدأ بإنشاء مسار الازدواج الآخر لطريق الأمير نايف



تبوك 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

بدأت أمانة منطقة تبوك العمل بتنفيذ مسار الازدواج الآخر لطريق الأمير نايف بمدينة تبوك، بدءًا من طريق الإمام عبدالرحمن الفيصل 2 كيلومتر وحتى بوابة الجامعة الشرقية على طريق الأمير

وأوضحت الأمانة أنه سيتم الانتهاء من التنفيذ خلال الشهرين المقبلين حيث يخدم الطريق سكان الجهة الشمالية للمدينة وطلاب الجامعة، مبينةً أن ذلك يأتي حرصاً منها على متابعة جميع ما يخدم مصالح المواطنين والإسهام في فك الاختناقات المرورية.

وذكرت الأمانة أن هذا الطريق يعدّ من الطرق ذات الأهمية العالية التي تسهم في حل وفك الازدحام لدى مرتادي الطريق.

// انتهى //

15:08ت م

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تبوك 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واسبدأت أمانة منطقة تبوك العمل بتنفيذ مسار الازدواج الآخر لطريق الأمير نايف بمدينة تبوك، بدءًا من طريق الإمام عبدالرحمن الفيصل 2 كيلومتر وحتى بوابة الجامعة الشرقية على طريق الأمير محمد بن سلمان وأوضحت الأمانة أنه سيتم الانتهاء من التنفيذ خلال الشهرين المقبلين حيث يخدم الطريق سكان الجهة الشمالية للمدينة وطلاب الجامعة، مبينةً أن ذلك يأتي حرصاً منها على متابعة جميع ما يخدم مصالح المواطنين والإسهام في فك الاختناقات المرورية.وذكرت الأمانة أن هذا الطريق يعدّ من الطرق ذات الأهمية العالية التي تسهم في حل وفك الازدحام لدى مرتادي الطريق.// انتهى //15:08ت م0132

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