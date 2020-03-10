السعودية اليوم / مدير جامعة الملك فيصل يتفقد جاهزية الخطة التعليمية الإلكترونية



الأحساء 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

تفقد معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس, مرافق عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، للاطمئنان على جاهزية البدء في تنفيذ الخطة التشغيلية الطارئة.

وأوضح معاليه أن الجامعة تسير وفق توجيهات القيادة -أعزها الله-، وما اتخذته وزارة التعليم من إجراءات عملية احترازية وقائية، مؤكدًا أن الجامعة وبفضل ما حظيت به من دعم قادرة على استيعاب مثل هذه الأزمات الطارئة لتوافر جميع مستلزمات التعليم والتعليم لديها.

وبين أن جامعة الملك فيصل عززت العديد من القنوات التعليمية لتحقيق التواصل المستمر والإيجابي بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتأمين جميع الأدوات الإلكترونية، وتوفير المكتبات الرقمية التي تعين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة من هذه المصادر الرقمية ، لافتاً النظر إلى أن الخطة جاهزة وتم التأكد منها من خلال عدة لجان كانت ولا زالت في حال انعقاد دائم.

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14:55ت م

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