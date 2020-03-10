مركز الملك سلمان يرسل مساعدات إلى مدينة ووهان الصينية

الثلاثاء 10 مارس 2020

وصلت إلى مدينة ووهان الصينية، دفعة جديدة من المساعدات السعودية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 60 جهازًا للأشعة الصوتية، و 30 جهاز تنفس صناعي، و89 جهازًا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازًا لمراقبة المرضى، و500 مضحة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكلى.



وقام مركز الملك سلمان للإغاثة في وقت سابق بتسليم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم إرسال المزيد من الدفعات الإضافية في الأسابيع المقبلة.

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وبحسب وكالة "واس" تأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم مساعدات عاجلة لجمهورية الصين الشعبية بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

يشار إلى أن المركز وقّع ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة لمكافحة الوباء في جمهورية الصين الشعبية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة الإنسانية عن جميع الشعوب المتضررة والمحتاجة في أنحاء العالم