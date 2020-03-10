شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جميع ساحات بيع الطيور في مكة والان نبدء بالتفاصيل

وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص البلديات الفرعية والمتربطة ، بإغلاق جميع ساحات بيع الطيور داخل الأسواق الخاضعة تحت إشراف الأمانة إضافة إلى أسواق الطيور الشعبية اليومية بكافة المناطق والأحياء بمكة المكرمة.

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