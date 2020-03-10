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2020-03-10 شرطة الشرقية تكشف نتيجة البصمة الوراثية بعد بلاغ نوري حبتور بعد فحص البصمة الوراثية مرتين خلال عامين متابعات الخليج 365 - الدمام أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عدم صحة ما يتم تداوله عن ادعاء المقيم نوري يسلم حبتور، من الجنسية اليمنية، بالاشتباه بكون أحد المواطنين ابنه الذي تقدم ببلاغ عن فقدانه بتاريخ 8/ 5/ 1417هـ.

وأوضح أن نتائج الفحص الحيوي الذي سبق أن أجرته الجهات المختصة عام 1440هـ وكذلك الفحص الحيوي الاستثنائي الذي تم إجراؤه، تنفيذًا للأمر الصادر من سمو أمير المنطقة الشرقية، للإدارة العامة للأدلة الجنائية، أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المدعي / نوري يسلم حبتور، بالمواطن الذي يدعي بأنه ابنه المفقود. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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