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عزل 2032 شخصًا بالمنزل والحجر الصحي على 468 حالة في المملكة
الكشف على أكثر من نصف مليون مسافر
متابعات الخليج 365 - الرياض
طبقت المملكة العزل المنزلي على 2032 شخصًا والحجر الصحي على 468 حالة ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا فيما تم الكشف على أكثر من نصف مليون مسافر خلال الفترة الماضية بحسب قناة العربية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).
وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ). وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.
وأضافت أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من جمهورية مصر العربية، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.
وقالت الوزارة إنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 20 حالة.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليًا، والتعامل جارٍ معها وتقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
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