2020-03-10

17 قناة ومنصة إلكترونية ضمن منظومة التعلم عن بُعد

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفعت وزارة التعليم عدد قنوات بث شرح الدروس التعليمية إلى 17 قناة؛ لتتيح لطلاب وطالبات التعليم العام متابعة دراستهم، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظهرًا أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط التالي: (هنا).

ووفرت التعليم قنوات البث والمنصات الإلكترونية التعليمية؛ لتتيح لطلاب وطالبات التعليم العام متابعة دراستهم عن بُعد، أثناء فترة تعليق الدراسة.

وفي وقت سابق حددت وزارة التعليم، يوم الأحد المقبل موعدًا لبداية تسجيل الطلاب ودخولهم في منصة مدارسهم الافتراضية.

وتُمكن المدرسة الافتراضية المعلمين والطلاب من التواصل في متطلبات الحصة التعليمية، وذلك بحسب رسالة إلكترونية من وزارة التعليم على صفحة منظومة التعليم الموحدة.

وقالت التعليم في رسالتها على صفحة منظومة التعليم الموحدة: إنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور كافة في هذا الأسبوع الاستفادة من المصادر التعليمية غير المتزامنة والرسمية، وذلك من خلال بوابة عين.

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ودعت وزارة التعليم، أمس الاثنين، الطلاب لمتابعة دراستهم من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات، وذلك من خلال تطبيق منظومة التعليم الموحد للاستفادة من خدمات التعليم عن بعد، المعتمد من الوزارة للطلاب فقط.

وبدأت بوابة التعليم الوطنية عين تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة ضمن منظومة التعليم الموحد، وذلك بعرض صفحة دخول تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

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