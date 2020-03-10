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أمانة العاصمة المقدسة تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من (كورونا)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ مكة المكرمة

اتخذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة عددا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ألزمت الإدارة الأسواق المركزية والمحلات التجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة، بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، إضافة إلى تعقيم الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، وتعقيم عربات التسوق، وتم توجيه مراقبي الأمانة ومراقبي الجهات ذات العلاقة بلبس القفازات والكمامات أثناء التفتيش على المنشآت حفاظا على سلامتهم.

كما شددت "صحة البيئة" على العاملين في صوالين الحلاقة والصوالين النسائية بلبس الكمامات والقفازات أثناء تقديم الخدمة، وعدم السماح للمستهلك في المخابز والأفران بتعبئة الخبز يدويا، وضرورة توفير الملاقط والقفازات لاستخدامها في هذا الغرض، مع إلزام العاملين بسرعة تعبئة الخبز بعد تبريده مباشرة.

وفي السياق نفسه شرعت الإدارة العامة للصحة العامة فور ورود تحذيرات فيروس كورونا بتأمين أدوات التعقيم بمباني إداراتها كافة، وإلزام الجميع باستخدام المعقمات عند الدخول والخروج في جميع أوقات الدوام، وذلك حرصا منها على سلامة منسوبيها والمراجعين من مختلف شرائح المجتمع.