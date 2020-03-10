، "الإمام الخيرية" تُخصّص رقمًا للتواصل وتُفعّل الخدمات الإلكترونية للوقاية من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قررت جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية عضو برنامج الدرعية المدينة الصحية، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الفورية، تماشياً مع توصيات الجهات الصحية المختصة في المملكة، للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

وشملت تلك الإجراءات إيقاف كافة الدورات التدريبية وورش العمل خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تحويل برنامج السلال الرمضانية إلى سلال غذائية إلكترونية، وإيقاف مشروع العمرة في رمضان، والعمل على تحويل خدمات المستفيدين والمتبرعين إلى الخدمات الإلكترونية تواصلاً واستقبالاً قدر المستطاع.

وخصصت الجمعية خطوط مباشرة لتقديم خدماتها على الأرقام (0500101147) لخدمات المستفيدين، و(0551010847) لخدمات المتبرعين.

وقررت الجمعية القيام بحملة توعوية للمستفيدين وعموم المجتمع بطرق الوقاية من الفيروس والتعامل معه من خلال منشورات توعوية وتوزيع الأدوات الصحية للمستفيدين في الجمعية.جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية الدرعية المدينة الصحية فيروس كورونا الجديد